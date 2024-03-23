Музыкант группы «Пикник» впервые высказался о теракте в «Крокус Сити Холл»

В своем интервью для издания «Подъём» бас-гитарист и бэк-вокалист Марат Корчемный выразил глубокие чувства, связанные с трагедией на концерте. Он описал свои переживания как бесконечное горе и скорбь, выражая искренние соболезнования всем, кто пострадал. Корчемный подчеркнул, что и сам он находится в шоке от ужасных событий, которые разворачивались прямо перед его глазами.

Контакт с некоторыми участниками группы, готовившейся к выступлению, еще не восстановлен

Также музыкант подтвердил, что контакт с некоторыми участниками группы, готовившейся к выступлению, еще не восстановлен. Он отметил, что необходимость ожидания дополнительной информации сохраняется как у него, так и у других членов команды и что сейчас приоритет состоит в том, чтобы убедиться в их благополучии.

Корчемный также уклонился от комментирования различных версий событий, появившихся в прессе и социальных сетях, отметив, что более разумно обсудить это после завершения расследования.