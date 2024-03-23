Телеведущая Орлова подарила Ксении Бородиной сумку Chanel за 369 тыс. рублей

Ксения Бородина благодарит всех, кто приветствовал ее в день рождения и дарил подарки. Она не намерена распаковывать все подарки, однако не удержалась и показала один из них - стильную эксклюзивную сумку от Chanel, подаренную ее близкой подругой Ольгой Орловой. Этот аксессуар стоимостью 369 тыс. рублей стал незаменимой частью её образа.

Ксения также проявляет щедрость к Ольге

Ксения также проявляет щедрость к Ольге, особенно после рождения дочери Анны, даря ей разнообразные подарки, включая интересные игрушки для развития и современную коляску.

Она также поддерживала Ольгу во время беременности, защищая её от негативных комментариев и насмешек, в том числе относительно утверждений о суррогатном материнстве. Ксения призывает уважать чужие мнения, указывая на свой собственный опыт использования услуг суррогатного материнства, пишет АиФ.