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Телеведущая Орлова подарила Ксении Бородиной сумку Chanel за 369 тыс. рублей

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Телеведущая Орлова подарила Ксении Бородиной сумку Chanel за 369 тыс. рублей
Знаменитости
Источник фото: @borodinaaa0__

Ксения Бородина благодарит всех, кто приветствовал ее в день рождения и дарил подарки. Она не намерена распаковывать все подарки, однако не удержалась и показала один из них - стильную эксклюзивную сумку от Chanel, подаренную ее близкой подругой Ольгой Орловой. Этот аксессуар стоимостью 369 тыс. рублей стал незаменимой частью её образа. 

Ксения также проявляет щедрость к Ольге

Ксения также проявляет щедрость к Ольге, особенно после рождения дочери Анны, даря ей разнообразные подарки, включая интересные игрушки для развития и современную коляску. 

Она также поддерживала Ольгу во время беременности, защищая её от негативных комментариев и насмешек, в том числе относительно утверждений о суррогатном материнстве. Ксения призывает уважать чужие мнения, указывая на свой собственный опыт использования услуг суррогатного материнства, пишет АиФ.

Информационное агентство «Informing»

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