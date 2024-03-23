Кадры недели: опальная Арбенина вышла в люди, а Киркоров «потерял» дочь

На этой неделе звезды посетили все кинопремьеры.

Началось все с премьеры кинофильма, основанного на популярном мультфильме «Летучий корабль», где на мероприятии засветился Филипп Киркоров в компании своего сына, оставив вопросы о местонахождении дочери нераскрытыми. Сергей Жуков принимал поздравления с рождением четвертого ребенка, а Полина Гагарина представила свою дочь от фотографа Дмитрия Исхакова.

Особый интерес вызвала премьера фильма, режиссером которого стал сын Алексея Учителя Илья, привлекая внимание всей семьи Учителя. На другой премьере оказались в центре Валерия Гай Германика и Алла Михеева, пришедшие с новыми партнерами и вызвавшие невероятное любопытство публики. И, наконец-то, Диана Арбенина, попавшая в скандал из-за своих высказываний, также появилась на кинопремьере, сообщает Стархит.