«Хотел увидеть дочку»: Кологривый еле сдержал слезы, услышав приговор

Никита Кологривый молил суд о помиловании, надеясь на штраф, но не повезло. Суд огласил приговор, и теперь звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» проведет неделю за решеткой. Никита очень расстроен этим решением, особенно потому, что хотел увидеть свою дочь, с которой расстался. Тем не менее он признает свою ответственность и намерен провести время за решеткой, писать стихи и надеяться на светлое будущее.

В суде на стороне Никиты выступила его тетя, описывая его преданность семье и трудолюбие. Однако суд не смягчил приговор, и актеру придется отбыть небольшой срок.

Теперь остается загадывать, как решение суда повлияет на кинокарьеру актера

Теперь остается загадывать, как это повлияет на его кинокарьеру. Хотя он сегодня востребованный актер, после скандала судьба его карьеры может измениться.

Недавно Никита взбудоражил общественность высказываниями о звездах советского кинематографа, что вызвало неоднозначную реакцию. Несмотря на это, его коллеги из киноиндустрии выразили сочувствие, но призвали актера к размышлениям о своих словах и поведении, пишет Стархит.