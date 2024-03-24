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Названы имена советских актеров, кто «отсидел свое»

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Названы имена советских актеров, кто «отсидел свое»
Знаменитости
Источник фото: @music_for_you_clip

Истории некоторых известных артистов, столкнувшихся в советское время с заключением из-за проступков, напоминают о сложности пути к творчеству. Многие из них смогли пережить эти трудности, но вернуться к своему призванию.

Микаэл Таривердиев пережил тяжелый период, получив 2-летний срок за ужасное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, но впоследствии он был освобожден. Сергей Захаров вынужден был провести ровно год в колонии из-за драки в нетрезвом состоянии. После этого продолжил свою творческую деятельность.

Валентина Малявина также столкнулась с долгим заключением. Она отсидела за убийство гражданского супруга, но не сдалась. Владимир Долинский сумел восстановиться после проблем с законом. Вскоре начал успешную карьеру на киностудии. Эдуард Изотов, хоть и не смог избежать заключения, но его история напоминает о том, что даже в трудных ситуациях можно найти силы двигаться вперед, пишет АиФ.

Информационное агентство «Informing»

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