Лев Лещенко может также скоро покинуть сцену

Лев Лещенко, являющийся народным артистом РСФСР, поделился возможностью своего ухода с большой сцены, но подчеркнул, что он намерен сохранить свою творческую активность. Как отметил музыкант, ему нелегко выступать с сольными концертами, однако по-прежнему он получает множество приглашений на социальные мероприятия и разные корпоративы.

Лещенко подчеркнул, что в настоящее время активно работает в студии и каждый год создает значительное количество новых интересных песен. В интервью для «Газеты.Ru» артист признался, что, несмотря на свою преданность музыкальной карьере, он находит радость и интерес в других сферах жизни. Как подчеркнул Лещенко, главное для него — это не надоедать ни себе, ни зрителям, поэтому он старается соблюдать этот принцип везде, не только в своей работе.