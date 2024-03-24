Билан, Бикович, Ивлеева, Орбакайте и другие звезды заговорили о теракте в Crocus City Hall

Звезды выразили свои глубокие соболезнования всем, кого затронула ужасная трагедия, произошедшая 22 марта 2024 в Crocus City Hall. Многие из погибших пришли на концерт группы «Пикник», чтобы насладиться музыкой и прекрасной атмосферой вечера. Милош Бикович отметил, что террористы атаковали людей во время Великого поста и месяца Рамадана. Он призвал всех, кто желает помочь, выразить свою солидарность.

Призвала к прекращению беспощадного насилия

Дима Билан в свой черед выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Настя Ивлеева и другие звезды также выразили свою боль и скорбь по поводу произошедшего. Кристина Орбакайте призвала к прекращению беспощадного насилия, а Ирина Салтыкова выразила свое возмущение по поводу теракта.

Татьяна Брухунова призналась, что слова не могут передать ее чувства, она соболезнует всем, кто пострадал.