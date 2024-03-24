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Стало известно время и место прощания с Валентином Зверовщиковым

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Стало известно время и место прощания с Валентином Зверовщиковым
Знаменитости
Источник фото: @kamtheatre

Жители Камчатки будут иметь возможность проститься с известным российским режиссером Валентином Зверовщиковым 26 марта 2024 года, как сообщили в пресс-службе министерства культуры края. Отпевание состоится в 12 часов в Кафедральном Соборе Святой Живоначальной Троицы на 4 км в Петропавловске-Камчатском. После этого, примерно в 14 часов, начнется гражданская панихида в Камчатском театре драмы и комедии.

Просят не приносить венки на панихиду

В соответствии с последней волей знаменитого режиссера, похороны состоятся в Екатеринбурге. Жителей Камчатки просят не приносить венки на панихиду. Все те, кто желает оказать поддержку семье умершего, смогут сделать пожертвования во время панихиды в театре. Зверовщиков скончался 22 марта. Он умер ввозрасте 75 лет. Трудился Валентин Васильевич в Камчатском театре драмы и комедии более 30-ти лет, став художественным руководителем и поставив не менее 150 спектаклей, пишет АиФ.

Информационное агентство «Informing»

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