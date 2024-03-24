Информинг » Знаменитости » Кто такая Глафира Тарханова и почему СМИ обсуждают ее беременность

Кто такая Глафира Тарханова и почему СМИ обсуждают ее беременность

Image 16+
Кто такая Глафира Тарханова и почему СМИ обсуждают ее беременность
Знаменитости
Источник фото: @glafiratarhanova

Глафира Тарханова сделала неожиданное появление на премьере второго сезона сериала «Обоюдное согласие», привлекая внимание беременным видом. Обычно предпочитающая закрытый образ жизни актриса довольно редко появляется на публичных мероприятиях, но на этот раз она не стала скрывать своего интересного положения.

Согласно информации VOICE, актриса ожидает 5-го ребенка. Ее супруг - актер Малого театра Алексей Фадеев. Пара познакомилась в 2005 году на съемках кинофильма «Хроники ада». Вскоре после знакомства они поженились. У Тархановой и Фадеева есть четверо детей, включая сыновей Ермолая, Гордея, Корнея и дочь Раису. Старшему сыну пары 16 лет.

Интересно: Глафира долгое время работала в Театре «Сатирикон». В 2021 году ушла без объяснения причин. За время карьеры в «Сатириконе» приняла участие во многих известных постановках. Тарханова также известна своими ролями в кино. Ее известность пришла в 2005 году после ленты «Громовы». В 2015 году звезда снялась в «Изменах». Ее последний проект - «Обоюдное согласие. Новый сезон», который, как сообщается, должен выйти в 2024 году.

Информационное агентство «Informing»

Дарья Мороз и Петр Дранга появились вместе на премьере сериала

Дарья Мороз и Петр Дранга появились вместе на премьере сериала

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Светлаков чудом выжил во время теракта в «Крокусе»

Сегодня, 10:58

Сын-подросток артистки Дианы Арбениной вышел в свет с матерью и поразил публику

Сегодня, 10:38

Названы имена советских актеров, кто «отсидел свое»

Сегодня, 10:18

Билан, Бикович, Ивлеева, Орбакайте и другие звезды заговорили о теракте в Crocus City Hall

Сегодня, 10:08

Стало известно время и место прощания с Валентином Зверовщиковым

Сегодня, 10:03

Певица Ани Лорак рассказала поклонникам о том, какие проблемы у нее возникают сейчас в воспитании дочери

Сегодня, 09:58

После новости о шокирующем диагнозе Кейт Миддлтон спелетники сожалеют о домыслах в виде смерти и комы принцессы

Сегодня, 04:13

Кадры недели: опальная Арбенина вышла в люди, а Киркоров «потерял» дочь

Вчера, 23:03

Что сказала Кристина Орбакайте о трагедии в «Крокусе»

Вчера, 21:18

Музыкант группы «Пикник» впервые высказался о теракте в «Крокус Сити Холл»

Вчера, 21:18

Телеведущая Орлова подарила Ксении Бородиной сумку Chanel за 369 тыс. рублей

Вчера, 21:13

«Хотел увидеть дочку»: Кологривый еле сдержал слезы, услышав приговор

Вчера, 21:13

«Мне стало хорошо»: Антон Беляев покорил Полину Гагарину в телешоу «Голос»

Вчера, 16:38

«Очень трясет и страшновато»: Организм певицы Славы дал збой — даже речь стала какая-то невнятная

Вчера, 15:18

Жена Романа Костомарова честно призналась, что влюбилась

Вчера, 14:48

Актриса Брутян провела смену имиджа и стала точной копией Муцениеце

Вчера, 13:03

Гарри и Меган Маркл поддержали Кейт Миддлтон после новости о раке: обратились к принцессе

Вчера, 13:03

Букингемский дворец: король Карл III гордится Кейт Миддлтон

Вчера, 12:18

Российские артисты отменили концерты после теракта в «Крокус Холле»

Вчера, 12:08

У Кейт Миддлтон обнаружили рак: принцесса проходит химиотерапию — появилось видео

Вчера, 12:03

Новости партнеров
2023
ru-RU