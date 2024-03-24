Кто такая Глафира Тарханова и почему СМИ обсуждают ее беременность

Глафира Тарханова сделала неожиданное появление на премьере второго сезона сериала «Обоюдное согласие», привлекая внимание беременным видом. Обычно предпочитающая закрытый образ жизни актриса довольно редко появляется на публичных мероприятиях, но на этот раз она не стала скрывать своего интересного положения.

Согласно информации VOICE, актриса ожидает 5-го ребенка. Ее супруг - актер Малого театра Алексей Фадеев. Пара познакомилась в 2005 году на съемках кинофильма «Хроники ада». Вскоре после знакомства они поженились. У Тархановой и Фадеева есть четверо детей, включая сыновей Ермолая, Гордея, Корнея и дочь Раису. Старшему сыну пары 16 лет.

Интересно: Глафира долгое время работала в Театре «Сатирикон». В 2021 году ушла без объяснения причин. За время карьеры в «Сатириконе» приняла участие во многих известных постановках. Тарханова также известна своими ролями в кино. Ее известность пришла в 2005 году после ленты «Громовы». В 2015 году звезда снялась в «Изменах». Ее последний проект - «Обоюдное согласие. Новый сезон», который, как сообщается, должен выйти в 2024 году.