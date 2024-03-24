Сын-подросток артистки Дианы Арбениной вышел в свет с матерью и поразил публику

Дочь певицы Дианы Арбениной Марта не появилась на премьере второго сезона телесериала «Обоюдное согласие", что вызвало интерес со стороны поклонников. Марта и ее брат Артем избегают общественных мероприятий, предпочитая сохранять приватность. Диана Арбенина, хотя и является известной фигурой в российской музыкальной индустрии, стремится защитить личную жизнь своих детей от публичного внимания.

Выглядел парень крайне недовольным

Она стала матерью в 35 лет, поэтому предпочла оставить в тайне личные детали материнства. Однако снимки 14-летнего Артема вызвали восторженные отзывы в социальных сетях, привлекая внимание блогеров и поклонников. Сын-подросток певицы вышел с ней в свет и поразил публику. Несмотря на то, что выглядел парень крайне недовольным, сама Диана была в приподнятом настроении.

Источник фото: lady.mail.ru

Арбенина, наверняка, замучила сына, пока они фотографировались. Она просила делать нормальное выражение лица и тормошила его, если тот не смотрел в камеру.