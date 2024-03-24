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Светлаков чудом выжил во время теракта в «Крокусе»

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Светлаков чудом выжил во время теракта в «Крокусе»
Знаменитости
Источник фото: @ssvetlakov

В ходе страшной трагедии в «Крокусе», экс-участник «Уральских пельменей» Сергей Светлаков поделился своими впечатлениями о том, как ему удалось чудом выжить. Он рассказал, что одним из самых страшных моментов было, когда нападавшие начали взламывать дверь, за которой они находились вместе с другом.

Решили забаррикадировать входы в коридор

По словам шоумена, они решили забаррикадировать входы в коридор, используя диваны и стулья. Именно в этот момент звуки стрельбы затихли, затем начали взламывать дверь. Светлаков при этом выразил свои искренние соболезнования пострадавшим. 

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта. Боевики открыли огонь по мирным жителям. Количество погибших достигло 150 человек на утро воскресенья. Сообщается, что все террористы были задержаны.

Информационное агентство «Informing»

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