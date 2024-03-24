Дмитрий Нагиев поддержал СВО или нет? Куда пропал шоумен после начала спецоперации на Украине

После начала спецоперации на Украине Дмитрий Нагиев сохраняет активность в кинематографе и театре, но не принимает участие в ведении телепередач на федеральных каналах.

Временно ушел в отпуск

В сентябре 2022 года в шоу «Голос 60+» его заменила Лариса Гузеева, а другие версии «Голоса» вела Яна Чурикова. По словам гендиректора Юрия Аксюта, Нагиев не покидает телевидение окончательно, а просто временно ушел в отпуск. Также его не было замечено в роли ведущего на церемонии награждения «МУЗ-ТВ 2023».

Подобная ситуация сложилась и с Иваном Ургантом. Его пока не увольняют, а предоставляют отдых. В марте прошлого года, как пишет Весь Искитим, состоялся выход фильма с участием Нагиева под названием «Эскортница». В июне он снялся в сериале под названием «Кино про бандитов».