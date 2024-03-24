Дима Билан узнал тайну смертиЮрия Айзеншписа на «Новой Битве экстрасенсов»

Дима Билан, одна из самых ярких звезд в российской музыкальной индустрии, начинал свой путь под крылом покойного Юрия Айзеншписа. Сегодня же его карьерой занимается Яна Рудковская. Таинственная смерть продюсера до сих пор окутана загадками.

Недавно в попытке раскрыть тайну на «Новой Битве экстрасенсов» принял участие сам Билан. Один из экстрасенсов, не зная о ком он говорит, дал довольно точное описание судьбы покойного продюсера, намекнув на связь с дьяволом. Это описание заставило Диму задуматься, так как оно подходило не только к Айзеншпису, но и к его подопечным, таким как Леонид Нерушенко и Виктор Цой, ушедшим из жизни довольно рано.