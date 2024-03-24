Информинг » Знаменитости » Дима Билан узнал тайну смертиЮрия Айзеншписа на «Новой Битве экстрасенсов»

Дима Билан узнал тайну смертиЮрия Айзеншписа на «Новой Битве экстрасенсов»

Image 16+
Дима Билан узнал тайну смертиЮрия Айзеншписа на «Новой Битве экстрасенсов»
Знаменитости
Источник фото: @bilanofficial

Дима Билан, одна из самых ярких звезд в российской музыкальной индустрии, начинал свой путь под крылом покойного Юрия Айзеншписа. Сегодня же его карьерой занимается Яна Рудковская. Таинственная смерть продюсера до сих пор окутана загадками. 

Недавно в попытке раскрыть тайну на «Новой Битве экстрасенсов» принял участие сам Билан. Один из экстрасенсов, не зная о ком он говорит, дал довольно точное описание судьбы покойного продюсера, намекнув на связь с дьяволом. Это описание заставило Диму задуматься, так как оно подходило не только к Айзеншпису, но и к его подопечным, таким как Леонид Нерушенко и Виктор Цой, ушедшим из жизни довольно рано.

Информационное агентство «Informing»

Дарья Мороз и Петр Дранга появились вместе на премьере сериала

Дарья Мороз и Петр Дранга появились вместе на премьере сериала

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Об отношениях с Аллой Пугачевой проинформировал певец Вячеслав Малежик

Сегодня, 15:43

Лев Лещенко может также скоро покинуть сцену

Сегодня, 15:43

Певец Егор Шип проиграл в казино 15 млн рублей

Сегодня, 15:28

Кто такая Глафира Тарханова и почему СМИ обсуждают ее беременность

Сегодня, 14:03

Светлаков чудом выжил во время теракта в «Крокусе»

Сегодня, 10:58

Сын-подросток артистки Дианы Арбениной вышел в свет с матерью и поразил публику

Сегодня, 10:38

Названы имена советских актеров, кто «отсидел свое»

Сегодня, 10:18

Билан, Бикович, Ивлеева, Орбакайте и другие звезды заговорили о теракте в Crocus City Hall

Сегодня, 10:08

Стало известно время и место прощания с Валентином Зверовщиковым

Сегодня, 10:03

Певица Ани Лорак рассказала поклонникам о том, какие проблемы у нее возникают сейчас в воспитании дочери

Сегодня, 09:58

После новости о шокирующем диагнозе Кейт Миддлтон спелетники сожалеют о домыслах в виде смерти и комы принцессы

Сегодня, 04:13

Кадры недели: опальная Арбенина вышла в люди, а Киркоров «потерял» дочь

Вчера, 23:03

Что сказала Кристина Орбакайте о трагедии в «Крокусе»

Вчера, 21:18

Музыкант группы «Пикник» впервые высказался о теракте в «Крокус Сити Холл»

Вчера, 21:18

Телеведущая Орлова подарила Ксении Бородиной сумку Chanel за 369 тыс. рублей

Вчера, 21:13

«Хотел увидеть дочку»: Кологривый еле сдержал слезы, услышав приговор

Вчера, 21:13

«Мне стало хорошо»: Антон Беляев покорил Полину Гагарину в телешоу «Голос»

Вчера, 16:38

«Очень трясет и страшновато»: Организм певицы Славы дал збой — даже речь стала какая-то невнятная

Вчера, 15:18

Жена Романа Костомарова честно призналась, что влюбилась

Вчера, 14:48

Актриса Брутян провела смену имиджа и стала точной копией Муцениеце

Вчера, 13:03

Новости партнеров
2023
ru-RU