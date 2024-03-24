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Певец Егор Шип проиграл в казино 15 млн рублей

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Певец Егор Шип проиграл в казино 15 млн рублей
Знаменитости
Источник фото: @egorkaship

Егор Шип, музыкант и блогер, открыто признался в борьбе с лудоманией, столкнувшись с неприятной зависимостью еще несколько лет назад. Он рассказал КП, что в прошлом проиграл более 15 млн рублей, увлекаясь играми в казино. Тем не менее, сегодня он преодолел эту проблему и вышел из этой вредной зависимости. 

Подчеркнул опасность игровых страстей

В интервью в «Шоу Воли» на ТНТ, он подчеркнул опасность игровых страстей, призвав всех своих многочисленных подписчиков избегать этой ловушки. Шип подчеркнул, что казино не приносит никаких реальных шансов на победу, является деструктивным занятием. Теперь Егор активно поддерживает идею того, что лучше вложить усилия в труд, чем рисковать деньгами в азартных играх.

Информационное агентство «Informing»

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