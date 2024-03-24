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Музыкант Андрея Макаревича перевелся на работу к Григорию Лепсу

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Музыкант Андрея Макаревича перевелся на работу к Григорию Лепсу
Знаменитости
Источник фото: @artistditkovski

Андрей Макаревич*, бывший лидер группы «Машина времени», признанный иностранным агентом на территории России, выразил свое недовольство уходом музыканта из его коллектива в ансамбль Григория Лепса.

Александр Дитковский, музыкант, проработавший в рок-группе два десятилетия, ушел из группы из-за редких выступлений и низкой востребованности. Макаревич* сообщил об этой новости в соцсети, отметив, что 56-летний Дитковский, по слухам, присоединился к ансамблю коллеги, где, как утверждается, концертов больше.

На вопросы о своем переходе в коллектив Лепса сам Александр пока что не отреагировал.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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