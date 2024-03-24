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Об отношениях с Аллой Пугачевой проинформировал певец Вячеслав Малежик

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Об отношениях с Аллой Пугачевой проинформировал певец Вячеслав Малежик
Знаменитости
Источник фото: @malezhik_slava

Вячеслав Малежик рассказал о своих отношениях с Аллой Пугачевой, с которой он выступал в ВИА «Веселые ребята». По его словам, они долго поддерживали дружеские отношения, однако уже много лет не общаются. Малежик отметил, что она приглашала его в свой театр песни, но он предпочел видеть ее в роли подруги, а не начальника и их общение поэтому прекратилось.

Любовь нельзя купить за деньги

Несмотря на то, что Алла Пугачева покинула Россию, Малежик высоко оценивает ее талант и считает талантливой женщиной, которая отказалась от всего ради любви. Певец подчеркнул, что такие вещи, как любовь, нельзя купить за деньги. Алла Пугачева уехала из России после начала российской военной операции на Украине. Ее муж, Максим Галкин* выражает критику по поводу военной операции на своих концертах по всему миру.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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