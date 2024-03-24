Филипп Киркоров покинул поспешно Россию после заведенного дела

Филипп Киркоров не так давно стал объектом скандальной ситуации из-за налоговых нарушений. Это вынудило поп-короля совершить спонтанный отъезд в Азербайджан. По данным издания «7Дней», артист приземлился в Баку и был замечен в сопровождении нескольких лиц.

Было возбуждено административное дела против Киркорова

Ранее сообщалось о возбуждении административного дела против Киркорова, а также блокировке счетов его компаний из-за нарушений.

Несмотря на отсутствие комментариев от самого Филиппа Бедросовича, общественность активно выражает свое негодование по поводу произошедшего. Событие вызвало широкие обсуждения в Сети, привлекая внимание к действиям артиста.