«Душой с вами. Ужас!»: Пугачева поддержала украинскую певицу Наталью Могилевскую, которая пряталась от ракет в Кривом Рогу

48-летняя украинская певица Наталья Могилевская недавно давала концерт в Кривом Рогу, но выступление экстренно пришлось прервать, потому как прозвучала воздушная тревога. Она вместе со своей командой отправилась в ближайшее бомбоубежище, пишет «Вечерний курьер».

Отправилась на место падения ракеты

На своей странице в социальной сети, артистка опубликовала видео, снятое в бомбоубежище, на котором сообщила, что премьера ее песни не состоялась, но она по поводу этого не расстроилась и спела свою композицию в укрытии. После снятия тревоги, она снова поднялась на сцену, чтобы продолжить концерт, но после сообщения о том, что в городе есть «прилет» ракеты, извинилась перед всеми собравшимися зрителями и отправилась на место падения ракеты, чтобы оказать помощь всем пострадавшим.

Алла Пугачева увидев ролик, решила оставить под ним комментарий, выразив свою поддержку артистке:

«Ой, Наташа! Душой с вами. Ужас!».

Стоит напомнить, что Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным* и детьми покинула территорию РФ после начала военной спецоперации в Украине. Галкин* открыто показывает свою позицию и критикует действия российских властей.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ