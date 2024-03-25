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Когда выйдут в эфир отмененные выпуски «Маски» и «Сокровищ императора»

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Когда выйдут в эфир отмененные выпуски «Маски» и «Сокровищ императора»
Знаменитости
Источник фото: @ntv_maska

24 марта 2024 года вся страна погрузилась в траур в связи с ужасной трагедией, произошедшей в «Крокус Сити Холл». Тысячи людей, пришедших на концерт «Пикника», столкнулись с террористами, которые начали стрелять по ним без разбору. Теракт унес жизни десятков людей, пострадавших было почти 200 человек.

Новые даты показа телешоу определены

В знак траура телеканалы РФ изменили программу вещания, отказавшись от развлекательных телепередач. Вместо этого они передавали общественно-политические программы, а также другие важные новости. Новые даты показа телешоу уже были определены. Четвертый выпуск шоу «Новая Фабрика звезд» запланирована на 25 марта в 22:15. Новая серия «Сокровищ императора», как и шоу «Маска», будет показана в следующее воскресенье, пишет Телепрограмма.

Информационное агентство «Informing»

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