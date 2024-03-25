Кто заменит Кологривого: съемки кинофильма про Жириновского в Гребневе перенесли

В этом году запланирован старт съемок картины «Жириновский. Взлет», часть которого должна проходить на территории Усадьбы Гребнево под Щелковом. Но Станислав Иванов отказался работать с Никитой Кологривым, выбранным для роли политика из-за его поведения.

Новый кастинг для поиска артиста

Владелец усадьбы Гребнево Андрей Ковалев отметил, что это повлечет за собой новый кастинг для поиска артиста на главную роль. Ковалев также подчеркнул, что роль Жириновского требует серьезной подготовки и поиска профессионального актера с подходящими манерами и чертами лица. Он отметил, что создание похожести на главного героя с использованием масок, как в ленте о Высоцком, является весьма спорным вопросом.

«Парень зазвездился»

Он также выразил мнение о последних новостях вокруг Никиты, отметив, что «парень зазвездился» и должен либо преодолеть трудности, либо столкнуться в будущем с неприятностями.