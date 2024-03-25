Захар Прилепин, известный российский писатель, выразил свое мнение о выборе «Крокус Сити Холла» в качестве места нападения террористами, назвав его «культовым и топовым».

Поддерживает позицию России

По его словам, «Пикник», которая выступала в тот вечер, оказалась в эпицентре событий неслучайно, так как ее фронтмен Эдмунд Шклярский поддерживал позицию России, хотя никогда и не говорил открыто об этом. Прилепин уверен, что группа занимает первое место среди всех рок-групп и стала коллективом самого первого ряда, обогнав в популярности «ДДТ» и Гребенщикова*.

По его мнению, музыканты помогали различным структурам, и хотя Шклярский не высказывает свое мнение открыто, люди знают, что он помогает своей стране, пишет АиФ.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ