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Кто из звезд жертвует деньги пострадавшим при теракте в «Крокусе»

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Кто из звезд жертвует деньги пострадавшим при теракте в «Крокусе»
Знаменитости
Источник фото: @ostorozhno_novosti

24 марта 2024 в России был объявлен днем национального траура в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время выступления группы «Пикник». Инцидент привел к гибели множества невинных людей и вызвал возмущение не только в обществе, но и среди многих известных личностей. 

Выделила 1 млн рублей на помощь

Для оказания помощи пострадавшим многие артисты приняли решение перечислить средства на поддержку родственников пострадавших. Первоначально рэперша Инстасамка выделила 1 млн рублей на помощь, после чего к этому благородному поступку присоединились другие известные личности, включая Славу Бустера, Диму Масленникова, Егора Крида, Наваи Бакирова. Среди других благотворителей также фигуристка Алина Загитова, Аня Ищук, Димас Блог, а также группа «Кис-Кис».

Создал песню-реквием

Многие звезды также призывают подписчиков присоединиться к помощи пострадавшим. Множество известных личностей выразили соболезнования, включая актеров из турецкого сериала «Постучись в мою дверь», супермодель Ирину Шейк и других звезд. SHAMAN даже создал песню-реквием в память о погибших в «Крокусе».

Информационное агентство «Informing»

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