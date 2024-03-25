Юрист Соловьев призвал лишить актера Назарова звания «Народный артист России» из-за его поста

Проживающий во Франции российский актер Дмитрий Назаров вместо того, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в «Крокусе», опубликовал издевательские стихи, пишет russian.rt.com.

На этот факт обратил внимание доктор юридических наук России Иван Соловьев, который считает, что после этого поста звезду сериала «Кухня» следует лишить почетного звания «Народный артист России».

«Любой, я подчеркну, любой такой человек обязан резко осудить этот бесчеловечный террористический акт. Без аллегорий, иносказаний, намеков и больных стихотворных фантазий. Если этого не произошло или человек промолчал, то он априори безразличен или поддерживает террористов», — пояснил заслуженный юрист.

Он уверен, что публичное оправдание терроризма недопустимо, поэтому в таких случаях должны быть возбуждены уголовные дела с заочными приговорами и объявлением в международный розыск. В случае, если правоохранители не увидят в этих действиях состава преступлений, то стоить создать список таких лиц, дав их высказываниям моральную оценку, считает Соловьев.