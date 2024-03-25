Зачем опальный принц Гарри в одиночку летит в Лондон? До него ли Кейт Миддлтон?

Принц и принцесса Уэльские столкнулись с новыми вызовами после того, как Кейт начала борьбу с раком, отложив «проблему Гарри» на второй план. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на примирении с герцогом Сассекским во время его ожидаемого визита в мае, они сейчас сконцентрированы на поддержке Кейт в ее борьбе с болезнью.

Гарри и Меган связались с Уильямом и Кейт в пятницу вечером после публикации видео, в котором Кейт объявила о начале химиотерапии. По сообщениям из Соединенных Штатов, Гарри и Меган узнали о состоянии Кейт только тогда, когда эта новость стала общедоступной.

Согласно информации, Кейт решила не делиться своим диагнозом рака с Гарри и Меган, поскольку не считала их достаточно надежными для этой информации.

Источники, близкие к Уильяму и Кейт, отмечают, что Уильям всегда старался защищать свою семью, поэтому он сосредоточен на обеспечении конфиденциальности Кейт и защите их детей. Ожидается, что Гарри посетит службу в соборе Святого Павла в Лондоне в мае, чтобы отметить десятую годовщину Игр Непокоренных. Это одиночное появление, скорее всего, пройдет без Меган и их детей.

Возможно, это станет возможностью для него восстановить отношения с братом, принцем Уильямом.

Отношения между Гарри и Уильямом стали напряженными после Мегксита. Последний раз братья встречались в сентябре 2022 года, после смерти их бабушки, королевы.

Кейт объявила о своем диагнозе рака в видеообращении, где также отметила успешное прохождение операции и обнаружение рака в последующих анализах. Пара Гарри и Меган выразила свои пожелания Кейт и ее семье здоровья и исцеления, надеясь, что они смогут справиться с этим испытанием в мире и в одиночестве, пишет Весь Искитим.