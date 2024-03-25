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Кто заменит короля Чарльза на службе? Стало известно, появится ли публично Кейт Миддлтон на Пасху — новые подробности

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Кто заменит короля Чарльза на службе? Стало известно, появится ли публично Кейт Миддлтон на Пасху — новые подробности
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Источник фото: @_kate_middleton_royal

Король Чарльз принял решение временно отойти от королевских обязанностей, чтобы сосредоточиться на лечении рака. Тем не менее, источники в Букингемском дворце сообщают, что монарх планирует присутствовать на пасхальной службе в Виндзоре в следующее воскресенье, 31 марта. Это решение было объявлено всего через день после того, как принцесса Уэльская, Кейт, сообщила о своем собственном диагнозе рака и заявила, что не будет присутствовать на этой службе.

Служба будет проведена в часовне Святого Георгия

Источники во дворце сообщили, что Король и Королева надеются присутствовать на пасхальной службе, но это не будет большим семейным собранием из-за рисков, связанных с общественным скоплением людей. Поэтому служба, ожидается, будет меньше, чем обычно, и будет проведена в часовне Святого Георгия.

Просит общественность уважать частную жизнь ее семьи

Однако Кенсингтонский дворец подтвердил, что принц и принцесса Уэльские и их дети не будут присутствовать на этой службе. Принцесса Уэльская приняла решение пропустить мероприятие в связи с ее собственным лечением химиотерапией и просит общественность уважать частную жизнь ее семьи.

Король Чарльз поддерживает связь с принцессой Уэльской с ее госпитализации в январе и на протяжении всего ее лечения рака. Он намерен продемонстрировать единство своей семьи и уверить общественность в стабильности монархии в это непростое время. Окончательное решение о присутствии на пасхальной службе будет принято ближе к дате, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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