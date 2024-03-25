Сергей Жуков заверил, что дети знаменитостей попали на «Новую Фабрику звезд» не «по блату»

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков встал на защиту детей знаменитостей, ставших участниками «Новой Фабрики звезд». В беседе с журналом «Антенна-Телесемь» музыкант, являющийся одним из наставников проекта, заверил, что на шоу сын Тины Канделаки Лео, сын Михаила Круга Александр, племянница Гарика Мартиросяна Нонна и сын балетмейстера Сергея Филина Александр попали вовсе не «по блату».

Жуков разочарован тем, что появление на проекте этих исполнителей обществом воспринимается исключительно из-за их родства со знаменитостями.

«Что же теперь делать детям известных людей? Так и жить в тени родителей, не пытаться ничего достичь, каждый раз получать психологическую травму и выслушивать претензии?» — вопрошает Жуков.

У каждого из знаменитых участников имеется и голос, и собственная харизма

По мнению Сергея, у каждого из перечисленных выше участников имеется и голос, и собственная харизма. Если бы их не было, никакое родство не помогло бы. Тройной отбор на новой «Фабрике», подчеркнул он, помог полностью исключить ситуацию с появлением на проекте неинтересного и неталантливого человека «по блату».