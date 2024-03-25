«Царьград»: Песня группы «Пикник» стала для «Крокуса» пророческой

Концертный зал «Крокус Сити Холл« стал свидетелем одного из самых ужасных терактов в истории России. Вечером 22 марта мирное место, где должен был проходить концерт рок-группы »Пикник», стало ареной жестокого нападения террористов.

Слова из песни кажутся предвестником страшного происшествия

Невероятно, но незадолго до трагедии музыканты коллектива выпустили песню под названием «Ничего не бойся«, слова из которой кажутся предвестником столь страшного происшествия. »Ничего не бойся», гласят строки композиции, создавая образ бесстрашного противостояния.

Песня была завершена всего за несколько недель до трагического инцидента. Она стала своего рода пророческим предзнаменованием, пишет КП.

Как пишут пользователи, песня артистом стала символом сопротивления насилию и террору, а также напоминанием о том, что даже в самые темные моменты дух и надежда могут оказаться непоколебимыми.