Певицу Пугачеву обвинили в презрении к россиянам после теракта в «Крокусе»

Известная артистка Алла Пугачева оказалась в центре внимания после трагического события в «Крокус Сити Холле». Ее молчание в соцсетях вызвало волну критики со стороны подписчиков, которые выразили негодование под ее последними публикациями.

Отсутствие комментариев или выражений поддержки со стороны Пугачевой в связи с трагедией в РФ вызвало волну негодования среди публики

Один из подписчиков задал вопрос Примадонне, почему артистка молчит, не проявляя сочувствия к многочисленным жертвам теракта. Журналисты в свою очередь отметили, что ранее Алла Пугачева всегда проявляла сочувствие к коллегам из разных стран, реагируя на их трудности. Однако отсутствие комментариев или выражений поддержки в связи с трагедией в РФ вызвало волну негодования среди публики.

Трагедия в «Крокус Сити Холле», напомним, стала одним из самых крупных терактов в истории современной страны, и отклик на нее со стороны общественных деятелей и многих публичных личностей является важным аспектом поддержки общества в такие сложные моменты.