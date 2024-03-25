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Певицу Пугачеву обвинили в презрении к россиянам после теракта в «Крокусе»

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Певицу Пугачеву обвинили в презрении к россиянам после теракта в «Крокусе»
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfei

Известная артистка Алла Пугачева оказалась в центре внимания после трагического события в «Крокус Сити Холле». Ее молчание в соцсетях вызвало волну критики со стороны подписчиков, которые выразили негодование под ее последними публикациями.

Отсутствие комментариев или выражений поддержки со стороны Пугачевой в связи с трагедией в РФ вызвало волну негодования среди публики

Один из подписчиков задал вопрос Примадонне, почему артистка молчит, не проявляя сочувствия к многочисленным жертвам теракта. Журналисты в свою очередь отметили, что ранее Алла Пугачева всегда проявляла сочувствие к коллегам из разных стран, реагируя на их трудности. Однако отсутствие комментариев или выражений поддержки в связи с трагедией в РФ вызвало волну негодования среди публики.

Трагедия в «Крокус Сити Холле», напомним, стала одним из самых крупных терактов в истории современной страны, и отклик на нее со стороны общественных деятелей и многих публичных личностей является важным аспектом поддержки общества в такие сложные моменты.

Информационное агентство «Informing»

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