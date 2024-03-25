Продюсер Пригожин набросился на западных звёзд за молчание о трагедии в «Крокусе»

Иосиф Пригожин выразил свое разочарование западными знаменитостями за их молчание в связи с трагедией в «Крокусе». Он обратил внимание на то, что этот концертный зал был местом выступлений многих звезд из разных стран, и спросил, почему они не выражают солидарности и слова соболезнования в этот трудный для страны момент.

Продюсер поднял вопрос о возможных политических мотивах

Продюсер поднял вопрос о возможных политических мотивах либо же двойных стандартах, которые могут мешать артистам высказать свою позицию.

Для Иосифа и его супруги «Крокус Сити Холл» был вторым домом, а также одним из самых удобных концертных залов в России.

Отметим, что трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни 137 человек. Еще 182 мирных гражданина получили ранения. Жертвами стали зрители концерта группы «Пикник», пишет МК.