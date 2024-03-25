Психолог Корендясева назвала причины, почему Нюша простила измену мужа

Екатерина Корендясева, высказавшая свое мнение в беседе с порталом «Страсти», утверждает, что певица Нюша, возможно, простила измену своего мужа из-за своей эмоциональной привязанности к нему. Психолог обращает внимание на то, что пары, проведшие вместе много лет, имеют зачастую общие цели, интересы, воспоминания, что делает принятие решения о разрыве таких отношений весьма непростым.

Женщины могут терпеть измены по разным причинам

Специалист также отмечает, что женщины могут терпеть измены по разным причинам, таким как финансовая зависимость, страх одиночества, надежда на то, что в будущем отношения все-таки улучшатся. В данном случае Нюша решила дать шанс своему мужу, полагая, что они способны преодолеть трудности и достичь гармонии и счастья вместе.

Многие женщины, как говорит психолог, предпочитают сохранить семью, придавая высокое значение семейным ценностям, именно это могло повлиять на решение артистки сохранить отношения.