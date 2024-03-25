Артист Юрий Назаров провел интервью об Алле Пугачевой

Юрий Назаров выразил жесткую критику в адрес певицы Аллы Пугачевой, называя ее настоящим врагом родной страны и осуждая за уход на Запад.

Решение Пугачевой свидетельствует о ее стороне в политических вопросах

По мнению народного артиста Российской Федерации, ее решение свидетельствует о ее стороне в политических вопросах. Назаров считает, что артистка ошиблась в своих предположениях и, скорее всего, будет сожалеть о таком своем решении. Он также добавил, что мать Кристины Орбакайте не планирует возвращаться в Россию, утверждая, что «нормальные люди» не желают возвращаться назад в страну, пишет 7Дней.ру.