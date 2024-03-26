Артист Андрей Мартынов проинформировал, почему остался совсем один

Андрей Мартынов, известный народный артист, находится в тяжелом состоянии. После более чем двух недель в НИИ имени Склифосовского его выписали, а теперь ему помогает только сиделка.

Друзья из фонда «Артист» нашли для артиста сиделку

Мартынов признался в беседе с порталом АиФ, что друзья из фонда «Артист» нашли для него сиделку, которая оказывает ему неоценимую помощь, заботясь о покупке лекарств и приготовлении еды. Артист также выразил глубокую благодарность за ее заботу, отметив, что без нее он бы никогда не справился.

Несмотря на наличие семьи, актер не рассчитывает на помощь сына, который живет в Германии со своей семьей. Артист не сообщает ему о своем состоянии, отвергая возможность переезда, поскольку он получал бесплатные операции здесь, а за границей услуги медиков стоят слишком дорого.

У Мартынова, к слову, есть только один брат, который в данное время проживает в Иваново, но он уже пожилой человек. Еще один брат умер от рака. Поэтому Андрей Леонидович надеется на помощь благотворительных фондов в это трудное для него время.