Дочь Михаила Задорнова опубликовала редкий фотоснимок родителей

Дочь Михаила Задорнова опубликовала в своем микроблоге редкий архивный фотоснимок своих родителей.

В кадре видно, что Михаил Задорнов и Елена Бомбина отдыхают на Камчатке. В своем новом посте она призналась, что пропустила День матери и не поздравила свою маму, которая подарила ей жизнь, поэтому выразила свою любовь в соцсетях к ней.

Елена считает своего отца замечательным человеком

Елена Задорнова родилась в браке Задорнова с Бомбиной, которая на то время работала администратором у сатирика. Она считает своего отца замечательным человеком. Как отмечает Елена, супруг напоминает ей ее родителей.

В настоящее время Задорнова счастлива в браке с ливанцем Али Тартузи. Своего избранника она встретила в Париже. Вместе с мужем они сейчас проживают на Мальте, воспитывая 3-х общих детей, пишет Правда.ру.