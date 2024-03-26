Информинг » Знаменитости » Дочь Михаила Задорнова опубликовала редкий фотоснимок родителей

Дочь Михаила Задорнова опубликовала редкий фотоснимок родителей

Image 16+
Дочь Михаила Задорнова опубликовала редкий фотоснимок родителей
Знаменитости
Источник фото: @jzadornova

Дочь Михаила Задорнова опубликовала в своем микроблоге редкий архивный фотоснимок своих родителей. 

В кадре видно, что Михаил Задорнов и Елена Бомбина отдыхают на Камчатке. В своем новом посте она призналась, что пропустила День матери и не поздравила свою маму, которая подарила ей жизнь, поэтому выразила свою любовь в соцсетях к ней.

Елена считает своего отца замечательным человеком

Елена Задорнова родилась в браке Задорнова с Бомбиной, которая на то время работала администратором у сатирика. Она считает своего отца замечательным человеком. Как отмечает Елена, супруг напоминает ей ее родителей.

В настоящее время Задорнова счастлива в браке с ливанцем Али Тартузи. Своего избранника она встретила в Париже. Вместе с мужем они сейчас проживают на Мальте, воспитывая 3-х общих детей, пишет Правда.ру.

Информационное агентство «Informing»

Дима Билан узнал тайну смертиЮрия Айзеншписа на «Новой Битве экстрасенсов»

Дима Билан узнал тайну смертиЮрия Айзеншписа на «Новой Битве экстрасенсов»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Артист Юрий Назаров провел интервью об Алле Пугачевой

Вчера, 23:58

Продюсер Пригожин набросился на западных звёзд за молчание о трагедии в «Крокусе»

Вчера, 20:48

«Царьград»: Песня группы «Пикник» стала для «Крокуса» пророческой

Вчера, 20:13

Певицу Пугачеву обвинили в презрении к россиянам после теракта в «Крокусе»

Вчера, 20:13

Психолог Корендясева назвала причины, почему Нюша простила измену мужа

Вчера, 19:58

Юрист Соловьев призвал лишить актера Назарова звания «Народный артист России» из-за его поста

Вчера, 17:38

Кто заменит короля Чарльза на службе? Стало известно, появится ли публично Кейт Миддлтон на Пасху — новые подробности

Вчера, 16:58

Сергей Жуков заверил, что дети знаменитостей попали на «Новую Фабрику звезд» не «по блату»

Вчера, 16:18

«Упустила какие-то моменты в воспитании»: Ксения Бородина сожалеет, что в погоне за успехом уделяла меньше внимания своей дочери Марусе

Вчера, 16:08

Король Чарльз пребывает в бурных эмоциях после встречи с Кейт Миддлтон – что случилось

Вчера, 15:43

Зачем опальный принц Гарри в одиночку летит в Лондон? До него ли Кейт Миддлтон?

Вчера, 13:28

Кто из звезд жертвует деньги пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Вчера, 11:33

Писатель Прилепин высказался о теракте в «Крокусе» и «Пикнике»

Вчера, 10:53

Кто заменит Кологривого: съемки кинофильма про Жириновского в Гребневе перенесли

Вчера, 10:33

Когда выйдут в эфир отмененные выпуски «Маски» и «Сокровищ императора»

Вчера, 10:28

Дмитрий Нагиев поддержал СВО или нет? Куда пропал шоумен после начала спецоперации на Украине

24-03-2024, 23:38

«Душой с вами. Ужас!»: Пугачева поддержала украинскую певицу Наталью Могилевскую, которая пряталась от ракет в Кривом Рогу

24-03-2024, 22:48

Музыкант Андрея Макаревича перевелся на работу к Григорию Лепсу

24-03-2024, 17:38

Дима Билан узнал тайну смертиЮрия Айзеншписа на «Новой Битве экстрасенсов»

24-03-2024, 17:08

Филипп Киркоров покинул поспешно Россию после заведенного дела

24-03-2024, 16:43

Новости партнеров
2023
ru-RU