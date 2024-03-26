Информинг » Знаменитости » Убитая горем Заворотнюк отказалась от публичности — силы ее покинули

Убитая горем Заворотнюк отказалась от публичности — силы ее покинули

Image 16+
Убитая горем Заворотнюк отказалась от публичности — силы ее покинули
Знаменитости
Источник фото: @anna_zavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что временно прекращает ведение своего блога в соцсетях из-за тяжелой трагедии, случившейся в Москве. В течение зимы она находилась в России, но в феврале вынуждена была вернуться в Эмираты к мужу. 

Анастасия уже пять лет борется с агрессивным раком. Дочь Заворотнюк Анна заявила, что силы ее покинула. Однако она также отметила, что каждый день общается со своей 80-летней бабушкой, которая заботится о ее матери во время болезни.

Девушке тяжело справиться с новыми трудностями

Возможно, нервная система девушки подверглась дополнительному стрессу из-за семейных проблем. Об этом сегодня пишет Дней.ру.

Информационное агентство «Informing»

Дима Билан узнал тайну смертиЮрия Айзеншписа на «Новой Битве экстрасенсов»

Дима Билан узнал тайну смертиЮрия Айзеншписа на «Новой Битве экстрасенсов»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Убитая горем Заворотнюк отказалась от публичности — силы ее покинули

Сегодня, 03:38

Дочь Михаила Задорнова опубликовала редкий фотоснимок родителей

Сегодня, 01:08

Артист Юрий Назаров провел интервью об Алле Пугачевой

Вчера, 23:58

Продюсер Пригожин набросился на западных звёзд за молчание о трагедии в «Крокусе»

Вчера, 20:48

«Царьград»: Песня группы «Пикник» стала для «Крокуса» пророческой

Вчера, 20:13

Певицу Пугачеву обвинили в презрении к россиянам после теракта в «Крокусе»

Вчера, 20:13

Психолог Корендясева назвала причины, почему Нюша простила измену мужа

Вчера, 19:58

Юрист Соловьев призвал лишить актера Назарова звания «Народный артист России» из-за его поста

Вчера, 17:38

Кто заменит короля Чарльза на службе? Стало известно, появится ли публично Кейт Миддлтон на Пасху — новые подробности

Вчера, 16:58

Сергей Жуков заверил, что дети знаменитостей попали на «Новую Фабрику звезд» не «по блату»

Вчера, 16:18

«Упустила какие-то моменты в воспитании»: Ксения Бородина сожалеет, что в погоне за успехом уделяла меньше внимания своей дочери Марусе

Вчера, 16:08

Король Чарльз пребывает в бурных эмоциях после встречи с Кейт Миддлтон – что случилось

Вчера, 15:43

Зачем опальный принц Гарри в одиночку летит в Лондон? До него ли Кейт Миддлтон?

Вчера, 13:28

Кто из звезд жертвует деньги пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Вчера, 11:33

Писатель Прилепин высказался о теракте в «Крокусе» и «Пикнике»

Вчера, 10:53

Кто заменит Кологривого: съемки кинофильма про Жириновского в Гребневе перенесли

Вчера, 10:33

Когда выйдут в эфир отмененные выпуски «Маски» и «Сокровищ императора»

Вчера, 10:28

Дмитрий Нагиев поддержал СВО или нет? Куда пропал шоумен после начала спецоперации на Украине

24-03-2024, 23:38

«Душой с вами. Ужас!»: Пугачева поддержала украинскую певицу Наталью Могилевскую, которая пряталась от ракет в Кривом Рогу

24-03-2024, 22:48

Музыкант Андрея Макаревича перевелся на работу к Григорию Лепсу

24-03-2024, 17:38

Новости партнеров
2023
ru-RU