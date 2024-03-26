Убитая горем Заворотнюк отказалась от публичности — силы ее покинули

Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что временно прекращает ведение своего блога в соцсетях из-за тяжелой трагедии, случившейся в Москве. В течение зимы она находилась в России, но в феврале вынуждена была вернуться в Эмираты к мужу.

Анастасия уже пять лет борется с агрессивным раком. Дочь Заворотнюк Анна заявила, что силы ее покинула. Однако она также отметила, что каждый день общается со своей 80-летней бабушкой, которая заботится о ее матери во время болезни.

Девушке тяжело справиться с новыми трудностями

Возможно, нервная система девушки подверглась дополнительному стрессу из-за семейных проблем. Об этом сегодня пишет Дней.ру.