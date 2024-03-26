Стали известны детали смерти 50-летнего актера «Улиц разбитых фонарей» Карпухова

Александр Карпухов, российский актер кино, театра, сериалов, скончался во сне утром 23 марта 2024 года. Ему на момент смерти было 50 лет.

По словам друга покойного Артема Боркова, в последнее время у него были проблемы со здоровьем, но характер этих проблем не уточнен. Александр родился в Ленинграде. Он начал свою карьеру актера в Молодежном театре на Фонтанке с 1999 года, принимал активное участие в таких постановках, как «Сон в летнюю ночь», «Дни Турбиных», «Плутни Скапена», «Кабала святош».

В кино Карпухов снимался с 1998 года. Он сыграл роли в более чем 110 кинокартинах и телесериалах. Последней работой актера на экране, по данным Российской Газеты, стало участие в многосерийном фильме «Цена иллюзий».

Дата и место похорон пока что не определены.