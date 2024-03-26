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Стали известны детали смерти 50-летнего актера «Улиц разбитых фонарей» Карпухова

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Стали известны детали смерти 50-летнего актера «Улиц разбитых фонарей» Карпухова
Знаменитости
Источник фото: @karpuhovsasha

Александр Карпухов, российский актер кино, театра, сериалов, скончался во сне утром 23 марта 2024 года. Ему на момент смерти было 50 лет. 

По словам друга покойного Артема Боркова, в последнее время у него были проблемы со здоровьем, но характер этих проблем не уточнен. Александр родился в Ленинграде. Он начал свою карьеру актера в Молодежном театре на Фонтанке с 1999 года, принимал активное участие в таких постановках, как «Сон в летнюю ночь», «Дни Турбиных», «Плутни Скапена», «Кабала святош».

В кино Карпухов снимался с 1998 года. Он сыграл роли в более чем 110 кинокартинах и телесериалах. Последней работой актера на экране, по данным Российской Газеты, стало участие в многосерийном фильме «Цена иллюзий». 

Дата и место похорон пока что не определены.

Информационное агентство «Informing»

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