Новосибирского актера Кологривого уволили с роли Жириновского — его начали отменять

После ареста Никиты Кологривого, который был выбран для роли Владимира Жириновского в биографическом фильме о лидере ЛДПР, кастинг на эту роль будет возобновлен. Планировавшиеся съемки на текущий год были временно приостановлены из-за негативного поведения новосибирского актера, проявившегося после получения славы. Об этом сообщил Андрей Ковалев - бизнесмен и владелец усадьбы Гребнево, места, где и должны были проходить съемки.

Процесс съемок был заторможен

Ковалев отметил, что роль Жириновского требует высокого профессионализма, и актер должен обладать не только внешними сходствами с лидером, но и его манерами. Из-за неподобающего поведения выбранного артиста процесс съемок был заторможен, и теперь будет объявлен новый кастинг.

Никиту арестовали на 7 суток за пьяные выходки, после чего он записал видеообращение с извинениями. Однако это не помогло ему избежать критики и отрицательного отклика от публики. Многие подписчики начали массово отписываться от Кологривого в социальных сетях, а представители киноиндустрии выразили недовольство и заявили о своем нежелании сотрудничать с ним.