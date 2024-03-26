Продюсеры рассказали, что будет с концертами после теракта в «Крокус Холл»

Вечером, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» должен был состояться концерт группы «Пикник». На мероприятие было продано пять с половиной тысяч билетов, но на него явились около 4-х тысяч человек. В это время несколько мужчин с автоматами ворвались в здание, начав стрелять по посетителям, а затем и вовсе подожгли зал.

Нет запретов на проведение концертов

Корреспондент MSK1.RU обсудил с представителями музыкальной индустрии и продюсерами последствия этой трагедии для концертной деятельности в ближайшем будущем. Глава агентства по организации гастрольных туров Ольга Шпигальских отметила, что в настоящее время в России нет запретов на проведение концертов, но многие столкнулись с нерешительностью выступать на массовых мероприятиях после этой трагедии.

Происходит массовый возврат билетов

Некоторые из артистов отказываются выступать совсем, а другие же переносят свои выступления на иные даты. Она также добавила, что в целом по стране наблюдается спад в продаже билетов на 30–50%. Также происходит массовый возврат ранее приобретенных билетов. Это создает дополнительные трудности для организаторов мероприятий, которые вынуждены нести дополнительные расходы или сталкиваться с напряжением в индустрии.

Концертный директор Табриз Шахиди также подчеркнул важность безопасности на концертах. Продюсер отметил необходимость усиления мер безопасности после произошедшего инцидента. Он также считает, что важно задать вопросы о качестве оперативного реагирования и безопасности на мероприятиях, хотя и призвал не винить кого-либо за произошедшее.