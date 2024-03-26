Сергей Шнуров и Гарик Мартиросян «не смогли поделить» участницу «Новой Фабрики звезд»

Событие, произошедшее во время телешоу «Новая Фабрика звезд» на канале ТНТ, вызвало весьма неоднозначные реакции зрителей и участников. Во время выступления Камилии Насретдиновой один из членов жюри, Сергей Шнуров, выразил свое восхищение ее выступлением и даже присоединился к фанатам, танцуя при этом в фан-зоне.

Оказалась в претендентах на выбытие

Однако радость Шнурова нарушило замечание его коллеги Гарика Мартиросяна, который выразил свое мнение более сдержанно. В итоге выяснилось, что выступление участницы понравилось всем судьям, особенно ее эффектный выезд на мотоцикле прямо со сцены. Несмотря на признание Шнурова в восхищении выступлением Камилии, она все же оказалась в претендентах на выбытие из-за строгости Мартиросяна и проблем с горлом, пишет ВокругТВ.