Экс-жена Стаса Пьехи Наталья Гончарова сделала из сына певца девочку

Впервые за длительное время Наталья Гончарова, экс-супруга Стаса Пьехи, поделилась новой фотографией их сына Петра, который отметил свой десятый день рождения. На фотоснимке, опубликованном в ее социальных сетях, они запечатлены во время отдыха в Кисловодске, находясь при этом в лифте.

Старается придать своему сыну женские черты

В описании к фотографии женщина отметила, что ее сын уже с детства демонстрирует независимость, стойкий характер перед общественным мнением. Она подчеркнула также, что эта черта характера присутствует в нем, причем с самых ранних лет. Однако некоторые из подписчиков не смогли определить, кто изображен на фотографии, мальчик или девочка, и высказали обвинения в адрес Натальи, предполагая, что она старается придать своему сыну женские черты.

Источник фото: @knyaginya

Петр - это сын Пьехи и Гончаровой, их отношения завершились буквально через год после его рождения. Несмотря на развод, артист продолжает финансово поддерживать своего сына, а воспитание и заботу о наследнике берет на себя мать.