Директор Оркина раскрыла стоимость частных выступлений певицы Орбакайте

Кристина Орбакайте, как известно, не ограничивается только концертами. Она также часто приглашается на корпоративные мероприятия. За свое выступление на таких мероприятиях певица требует не менее 5-ти миллионов рублей. Однако цена может часто изменяться в зависимости от места проведения мероприятия.

Нужно отметить, что организаторам из России может потребоваться доплата, если они хотят, чтобы выступление Кристины состоялось на родине артистки. Обычно им предлагают свои площадки за рубежом, особенно это касается Турции, однако для того, чтобы Орбакайте выступила именно в РФ, придется дополнительно доплатить.