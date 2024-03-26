«Проигнорировал»: Стало известно, как Максим Галкин прокомментировал теракт на своем выступлении

Юморист Максим Галкин*, признанный в России иностранным агентом, не обсудил тему теракта на своем недавнем выступлении, которое проходило в израильском городе Реховот. На концерте шоумен и пародист представил пародии на Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, исполнив при этом песни с измененными словами.

Также муж Примадонны не оставил без внимания заблокированную песню Ицыка Цыпера «Дымок» и в который раз пошутил о возрасте Христа.

Интересно заметить, что ни сам Галкин*, ни его жена Алла Пугачева не высказались о произошедшем ужасном теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». За это, кстати, певицу подвергли хейту интернет-пользователи.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ