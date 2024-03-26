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Оскар Кучера уехал из «Крокуса» за 15 минут до теракта

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Оскар Кучера уехал из «Крокуса» за 15 минут до теракта
Знаменитости
Источник фото: @oskarkuchera

Телеведущий из РФ Оскар Кучера поделился информацией о том, что его жена Юлия находилась в «Крокус Сити Холле» во время недавней стрельбы. Он рассказал СМИ, что сам ушел буквально за 15 минут до начала инцидента и ждал ее уже в машине на парковке.

Услышал ее крики

49-летний актер привез жену в торгово-выставочный комплекс по делам. Планировал вернуться за ней позже. Тем временем террористы проникли в здание, и вскоре начался пожар с задымлением. Когда Юлия позвонила Оскару, думая, что он ждет ее внутри здания или на парковке, он услышал ее крики. Поняв, что происходит, Кучера сказал ей быстро выбегать на улицу. Она бежала, раздетая, пытаясь остановить машины, чтобы ее подвезли, но никто не останавливался. Шоумен рванул туда и встретил супругу в районе «Ашана». 

По признанию знаменитостей, хотя они не были в эпицентре событий, у них остались ужасные впечатления от всего происходящего.

Вечером 22 марта в «Крокусе» тысячи людей собрались на концерте группы «Пикник», однако туда проникли террористы, открывшие огонь и поджегшие помещение. Сотни людей пострадали, а десятки погибли.

Информационное агентство «Informing»

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