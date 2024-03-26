«ЭГ»: Вера Брежнева изменилась во внешности из-за серьёзных проблем со здоровьем

После переезда из России и развода с композитором Константином Меладзе, поклонники Веры Брежневой начали обсуждать резкие изменения в ее внешности. В социальных сетях украинская исполнительница продемонстрировала изменения, вызвавшие у подписчиков негативную реакцию. Так, на последних фотографиях хорошо заметно, что популярная артистка постарела, у нее появились новые морщины, а размеры глаз стали при этом неодинаковыми.

Этот факт не остался незамеченным, и поклонники связали его с предыдущими утверждениями Брежневой о косоглазии в детстве. Некоторые из юзеров даже предположили, что с возрастом старые проблемы певицы стали более заметными.