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Мария Миронова рассказала, что увезла сына из «Crocus City Hall» за 1,5 часа до теракта

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Мария Миронова рассказала, что увезла сына из «Crocus City Hall» за 1,5 часа до теракта
Знаменитости
Источник фото: @mariya_mironova_actress

Мария Миронова, известная российская актриса, приняла решение забрать своего сына из «Крокус Сити Холла». Произошло это буквально за 1,5 часа до произошедшего теракта.

Приняла решение вернуться домой

В своих соцсетях она назвала эти события страшным сном. Обычно, следуя желаниям своего сына, в тот день, когда он просил пойти на игровую площадку, она почему-то решила вернуться домой. В тот день они была в «Вегасе», расположенном возле места трагедии. Когда мальчик попросил пойти на игровую площадку, Мария приняла решение вернуться домой. В тот момент Мироновой что-то подсказало, что нужно покинуть это место.

Артистка при этом выразила соболезнования всем пострадавшим и их семьям и призвала надеяться, что подобные трагедии больше никогда не повторятся.

Информационное агентство «Informing»

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