Мария Миронова рассказала, что увезла сына из «Crocus City Hall» за 1,5 часа до теракта

Мария Миронова, известная российская актриса, приняла решение забрать своего сына из «Крокус Сити Холла». Произошло это буквально за 1,5 часа до произошедшего теракта.

Приняла решение вернуться домой

В своих соцсетях она назвала эти события страшным сном. Обычно, следуя желаниям своего сына, в тот день, когда он просил пойти на игровую площадку, она почему-то решила вернуться домой. В тот день они была в «Вегасе», расположенном возле места трагедии. Когда мальчик попросил пойти на игровую площадку, Мария приняла решение вернуться домой. В тот момент Мироновой что-то подсказало, что нужно покинуть это место.

Артистка при этом выразила соболезнования всем пострадавшим и их семьям и призвала надеяться, что подобные трагедии больше никогда не повторятся.