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Что случилось с Борисом Корчевниковым: поездка на СВО с мощами святых, глухота и рак — как сейчас живет российский журналист

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Что случилось с Борисом Корчевниковым: поездка на СВО с мощами святых, глухота и рак — как сейчас живет российский журналист
Знаменитости
Источник фото: @b.korchevnikov

Борис Корчевников, известный телеведущий и общественный деятель, привлекает внимание своей религиозностью, патриотизмом и активной общественной деятельностью. Его жизненный путь и убеждения служат примером для многих. 

Известен  патриотической деятельностью

Родившись в Москве в 1982 году, Корчевников начал свою карьеру как студент журналистики в МГУ и корреспондент на канале НТВ. Он сыграл несколько ролей в кино и стал известен своими телевизионными программами на различных каналах, таких как «Судьба человека», «Жизнь и Судьба» и другие. Однако, помимо своей успешной карьеры в медиа, Корчевников известен своей верой в Православие и активной патриотической деятельностью. 

Он стал генеральным директором и продюсером Первого общественного православного телеканала «Спас», где продвигает православные ценности и культуру. Корчевников также является автором книги «Имя России. Духовная история страны», в которой исследует историю России с точки зрения духовных ценностей. 

Серьезное заболевание, перенесенное им в 2015 году (речь идет об операции по удалению опухоли мозга), не помешало ему продолжать свою активную деятельность. Даже несмотря на свою глухоту, он продолжает служить обществу. 

Он пришел к вере после посещения Покровского монастыря, когда увидел мощи святой Матроны. С тех пор он активно занимается благотворительной деятельностью, оказывает поддержку военнослужащим в зоне боевых действий на Украине и ездит на фронт с мощами святых, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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