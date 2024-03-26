Что случилось с Борисом Корчевниковым: поездка на СВО с мощами святых, глухота и рак — как сейчас живет российский журналист

Борис Корчевников, известный телеведущий и общественный деятель, привлекает внимание своей религиозностью, патриотизмом и активной общественной деятельностью. Его жизненный путь и убеждения служат примером для многих.

Известен патриотической деятельностью

Родившись в Москве в 1982 году, Корчевников начал свою карьеру как студент журналистики в МГУ и корреспондент на канале НТВ. Он сыграл несколько ролей в кино и стал известен своими телевизионными программами на различных каналах, таких как «Судьба человека», «Жизнь и Судьба» и другие. Однако, помимо своей успешной карьеры в медиа, Корчевников известен своей верой в Православие и активной патриотической деятельностью.

Он стал генеральным директором и продюсером Первого общественного православного телеканала «Спас», где продвигает православные ценности и культуру. Корчевников также является автором книги «Имя России. Духовная история страны», в которой исследует историю России с точки зрения духовных ценностей.

Серьезное заболевание, перенесенное им в 2015 году (речь идет об операции по удалению опухоли мозга), не помешало ему продолжать свою активную деятельность. Даже несмотря на свою глухоту, он продолжает служить обществу.

Он пришел к вере после посещения Покровского монастыря, когда увидел мощи святой Матроны. С тех пор он активно занимается благотворительной деятельностью, оказывает поддержку военнослужащим в зоне боевых действий на Украине и ездит на фронт с мощами святых, пишет Весь Искитим.