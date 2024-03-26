Придется установить: пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет большой сюрприз

В ближайшее время стартует инновационная программа, направленная на поддержку пожилых людей, проживающих в одиночестве. Ее целью является обеспечение безопасности и комфорта для пожилых, предпочитающих самостоятельный образ жизни в своих домах и квартирах, оставаясь вне поля общественного внимания. Это актуально в переходный период от зимы к весне, когда риск возгораний значительно увеличивается.

Смогут получить 2 пожарных датчика

Установленные в домах пожарные датчики помогут предотвратить пожары и своевременно оповестить об угрозе. И самое главное, эти устройства будут доступны бесплатно одиноким пожилым людям. Программа охватывает множество регионов, распространяется на женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Участники смогут получить 2 пожарных датчика для установки в ключевых зонах своего жилища, что значительно повысит уровень безопасности.

Важно: необходимо строго соблюдать правила использования – курение в квартире и использование открытого огня запрещены.

Заявки на участие будут приниматься уже с 26 марта 2024 года через местные филиалы социальной защиты. Важно уточнить наличие такой возможности в своем регионе и воспользоваться шансом обеспечить себя и своих близких дополнительным уровнем безопасности, пишет ngnovoros.ru.