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Прекращаем работу: «Магнит» объявил о неожиданном решении

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Прекращаем работу: «Магнит» объявил о неожиданном решении
В России
Фото: @aleksandarlittlewolf / freepik.com

Сеть продуктовых магазинов «Магнит» снова привлекла внимание своих клиентов свежими изменениями в политике скидок. Объявленное решение о прекращении одного из ключевых направлений приобрело неожиданный характер, оставив всего несколько дней для завершения всех операций покупателями.

Эксперты предупреждают о возможных изменениях в ценовой политике ритейлера, чья сеть охватывает практически каждый уголок России. Основное изменение затрагивает процесс предоставления скидок, широко используемых многими покупателями в повседневной жизни. «Магнит» решил прекратить несколько программ скидок, которые ранее были доступны при наличии специальных купонов, выдаваемых через официальные социальные сети компании или ее приложение, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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