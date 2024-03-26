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Стало известно, кто писал речь о диагнозе рака для Кейт Миддлтон — последние новости о принцессе Уэльской

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Стало известно, кто писал речь о диагнозе рака для Кейт Миддлтон — последние новости о принцессе Уэльской
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Источник фото: @_kate_middleton_royal

Принцесса Уэльская, решив написать собственную речь о своей борьбе с раком, стремилась прекратить сплетни и слухи о своем здоровье, как сообщила ее близкая подруга. Речь была написана и записана Кейт Миддлтон в среду в ее доме в Виндзоре, а в пятницу вечером была опубликована. 

Подруга отметила, что принцесса почувствовала необходимость сохранить аутентичность, осознав свою публичную роль и ответственность. Заявление было представлено в видеоформате, чтобы избежать дальнейших слухов. Принц Уильям полностью поддержал решение своей супруги поделиться своим диагнозом рака, несмотря на сожаление о необходимости делать это. 

Кейт стремится к уединению

В своем трогательном обращении Кейт поделилась о своем шоке после операции и трудностях, с которыми столкнулась ее семья. Она начала химиотерапию в конце февраля и описала себя как «здоровую и становящуюся сильнее с каждым днем». Сообщение было опубликовано после того, как стало ясно, что принцесса не сможет вернуться к королевским обязанностям так быстро, как ожидалось - к Пасхе. Кейт также стремится к уединению, пытаясь избежать внимания общественности. 

Уильям планирует вернуться к официальным мероприятиям

Дети семьи - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи - находятся на пасхальных каникулах, и на них не оказывается давления из-за новостей о состоянии их матери. Принц Уильям планирует вернуться к официальным мероприятиям после окончания каникул, а семья не примет участия в пасхальной службе в следующее воскресенье, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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