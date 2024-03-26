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Ким Кардашьян отказалась просить прощение у Кейт Миддлтон за оскорбление — что случилось

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Ким Кардашьян отказалась просить прощение у Кейт Миддлтон за оскорбление — что случилось
Знаменитости
Источник фото: @kimkardashian

Ким Кардашьян стала объектом критики после того, как опубликовала «шутливый» пост о принцессе Кейт, несмотря на волну эмоций, вызванных объявлением о борьбе принцессы с раком. Ее фотография рядом с автомобилем с подписью «Я еду на поиски Кейт» вызвала негодование в социальных сетях. Хотя другие знаменитости извинились за подобные «шутки», Ким отказалась удалять пост, изменять подпись или просить прощения. 

Должна проявить сочувствие

В субботу она была замечена на футбольном матче, где избегла комментариев о ситуации с принцессой Кейт. Многие из ее миллионов подписчиков потребовали извинений от Ким, отметив, что она должна проявить сочувствие и удалить пост, учитывая борьбу принцессы с раком. 

Принцесса Кейт в своем обращении к общественности рассказала о том, как шокирована была новостью о своем заболевании раком, и как она старалась объяснить ситуацию своим детям. В это время общественность продолжает требовать от Ким извинений за ее «шутку» и проявление сочувствия к принцессе, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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