Александр Дьяченко рассказал об актере Карпухове, который умер во сне

Александр Карпухов скончался во сне в возрасте 50 лет. Актер сыграл более сотни ролей в кино. Он стал известен по таким проектам, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург» и многим другим.

Новость о его уходе из жизни шокировала коллегу по цеху Александра Дьяченко. Он даже посвятил ушедшему актеру трогательные слова, вспоминая последние реплики его персонажа в телесериале «Закон тайги». Для Дьяченко эти слова, к слову, стали последними, услышанными в кино.

Дьяченко не успел проститься с близким другом

Он также поделился в беседе с КП, что не успел проститься с близким другом, упомянув о том, как они вместе снимались и как последний раз видел Карпухова на съемочной площадке.

Другой актер Дмитрий Мурашев рассказал о том, что в последнее время Карпухов боролся с тяжелым недугом и едва мог передвигаться, однако при этом продолжал активно работать.